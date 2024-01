Pulisic lancia la sfida: «Emozionante firmare con il Milan, voglio vincere trofei»

Pulisic ha ricevuto oggi a Milanello il premio come americano dell’anno per il 2023. Per l’occasione ha rilasciato queste parole

Christian Pulisic è stato insignito oggi del prestigioso premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023. Il riconoscimento, assegnato dalla federazione calcistica degli Stati Uniti, celebra l’eccezionale contributo e le straordinarie performance di Pulisic nel corso dell’anno passato.

Pulisic si è unito al Milan la scorsa estate, lasciando immediatamente il segno con il suo talento e impegno, realizzando 7 gol e 6 assist in 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Il giocatore americano, che recentemente ha anche vinto il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre, ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Yunus Musah, Folarin Balogun, Ricardo Pepi e Matt Turner.

AC Milan e USMNT hanno sorpreso il giocatore con l’annuncio del premio a Milanello e per l’occasione il giocatore americano ha riflettuto sul suo 2023.

IL 2023 IN UNA PAROLA – «Cambiamento, ma in senso positivo»

PRIMO RICORDO – «Il mio primo gol con il Milan [vs Bologna]. E’ stato un momento speciale»

GOL PIU’ BELLO – «Il gol contro il Frosinone. Mi è rimasto molto impresso perché ricordo di aver raccolto un assist da nostro portiere Maik Maignan prima di scavalcare il portiere della squadra avversaria»

ASSIST PERFETTO – «Quello che ho fatto a Oly [Olivier Giroud] contro il Napoli con il piede sinistro»

LA MIGLIOR PARTITA – «Senza dubbio, quella contro il Newcastle, culminata con una vittoria emozionante negli ultimi minuti»

RICORDO SPECIALE – «Il giorno in cui ho firmato con il Milan. E’ stata davvero un’emozione forte. Avevo mio padre, alcuni amici e familiari qui a Milano. E’ stato davvero un giorno indimenticabile»

COSA HAI IMPARATO – «Ho imparato ad essere più paziente e a vivere di più il momento, con la consapevolezza di godersi ogni istante, sia esso positivo o negativo»

SORPRESA – «Questa. Quella che mi avete appena fatto assieme al team USMNT nell’annunciarmi di aver vinto il premio come US Soccer Male Player of the Year – ha un significato speciale»

OBIETTIVI– «Vincere trofei nel prossimo anno, continuando a perseguire il mio sogno con determinazione e passione»