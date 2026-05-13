Milan in ritiro dopo il ko con l’Atalanta: arrivano segnali positivi da Milanello. Pulisic recuperato

Allegri cerca la reazione della squadra in vista della sfida contro il Genoa e può contare sul recuperato Christian Pulisic

Dopo la pesante sconfitta rimediata contro l’Atalanta, in casa AC Milan è ufficialmente iniziato il ritiro deciso da Massimiliano Allegri e dal suo staff tecnico. La squadra rossonera è chiamata a dare una risposta immediata sul piano dell’orgoglio e della mentalità per non compromettere quanto costruito nel corso della stagione. Il quarto posto resta infatti un obiettivo fondamentale, soprattutto per la qualificazione alla prossima UEFA Champions League.

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Secondo quanto appreso da MilanNews24, nelle ultime ore sono arrivate indicazioni incoraggianti dall’infermeria di Milanello, notizia particolarmente importante in vista della trasferta contro il Genoa.

Pulisic torna in gruppo: buone sensazioni anche per Bartesaghi

La notizia migliore riguarda Christian Pulisic, che è tornato ad allenarsi insieme ai compagni dopo i recenti problemi fisici. Feedback positivi anche sulle condizioni di Davide Bartesaghi, già regolarmente in gruppo nella giornata di ieri.

Considerate le assenze pesanti di Rafael Leão e Pervis Estupiñán per squalifica, i recuperi di Pulisic e Bartesaghi rappresentano risorse fondamentali per Allegri in vista della delicata gara di Marassi.