Pulisic si prepara al Mondiale casalingo: «Pressione? La affronto a testa alta insieme ai miei compagni»

Pulisic si prepara alla sfida contro il Portogallo analizzando il suo ruolo di leader negli Stati Uniti e racconta la scelta di allontanarsi dai social media

La marcia di avvicinamento ai Mondiali entra nel vivo per gli Stati Uniti, attesi dall’importante test amichevole contro il Portogallo. In prima linea non può che esserci Christian Pulisic, stella polare della nazionale americana e pedina inamovibile nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri. Mentre in Italia il duello a distanza con l’Inter per le posizioni di vertice vive una fase di pausa, il numero 11 del Diavolo si carica sulle spalle le responsabilità del proprio Paese, dimostrando una maturità che sta facendo la fortuna del club rossonero in questa stagione.

L’attaccante del Milan, intervenuto in conferenza stampa, ha mostrato grande serenità nonostante le enormi aspettative che gravitano intorno alla sua figura. Al suo fianco, in questa avventura, c’è anche lo juventino Weston McKennie, compagno di mille battaglie e altro protagonista della nostra Serie A.

Di seguito, le dichiarazioni di Christian Pulisic riportate dal sito di Gianluca Di Marzio:

PRESSIONE – «La pressione c’è, parliamo di un Mondiale. Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun’altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c’è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese. Farò semplicemente del mio meglio».

SOCIAL – «Ho semplicemente cancellato quasi tutti i social media dal telefono. Cerco solo di evitarli. Ci saranno sempre delle pressioni».

ASPETTATIVE – «Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso. Abbiamo grosse aspettative su noi stessi e su ciò che vogliamo fare. Dovremo concentrarci su ciò che conta davvero».

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