Pulisic Milan, record da capogiro a San Siro: numeri da primato in Serie A

Pulisic Milan, statistica senza precedenti nel massimo campionato italiano per l’arma letale a disposizione della formazione di Massimiliano Allegri

La vittoria dei rossoneri ottenuta ieri pomeriggio a San Siro contro il Torino di Roberto D’Aversa non ha portato in dote solo tre punti fondamentali per la classifica, ma ha acceso i riflettori su un rendimento individuale che sta riscrivendo la storia recente del club meneghino. Al centro della scena c’è Christian Pulisic, l’attaccante statunitense che dal suo sbarco a Milanello nella stagione 2023/24 ha impresso una marcia insostenibile per chiunque altro nel nostro campionato.

Secondo i dati raccolti, il numero 11 del Diavolo è l’unico calciatore dell’intera Serie A capace di infrangere la doppia barriera dei 30 gol e dei 20 assist nel periodo considerato. Con uno score di 31 reti e 20 passaggi vincenti, l’americano si attesta come il giocatore più decisivo del torneo, un fattore determinante per le ambizioni della squadra di Massimiliano Allegri.

La cronaca del match

La gara contro i granata ha confermato la solidità del gruppo, passato in vantaggio al 36′ grazie all’incornata di Strahinja Pavlovic. Nella ripresa, la compagine meneghina ha preso il largo con le firme di Adrien Rabiot e Youssouf Fofana. Nonostante la reazione dei piemontesi, culminata nel rigore trasformato da Nikola Vlasic, la gestione dei padroni di casa è stata impeccabile. Questo 3-2 permette ai rossoneri di vedere l’obiettivo Champions League sempre più vicino, forti di una vena realizzativa che vede proprio in Pulisic il suo interprete più iconico e continuo.

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