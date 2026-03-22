Milan Torino, oltre l’esultanza di Allegri: il retroscena sul gesto del tecnico a fine partita per la vittoria rossonera

Milan Torino, oltre l’esultanza di Allegri: il retroscena sul gesto del tecnico a fine partita per festeggiare la vittoria rossonera. Ecco il motivo

La vittoria di ieri sera contro il Torino ha avuto un valore simbolico e concreto per il Milan. Non solo ha permesso ai rossoneri di consolidare il secondo posto in classifica, ma ha anche dato una scossa alla squadra dopo la pesante sconfitta contro la Lazio. La vittoria è stata così significativa che Massimiliano Allegri, solitamente discreto e riservato, ha alzato il pugno in segno di gioia, un gesto inusuale che ha reso chiaro quanto fosse cruciale questo successo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Milan ha sfruttato al meglio questa occasione per consolidare il secondo posto in classifica, approfittando anche del pareggio della Juventus contro il Sassuolo e del margine di sicurezza creato in vista del confronto diretto con il Napoli dopo Pasqua. Con questa vittoria, il Milan ha potuto guardare alla sosta con maggiore serenità, ma senza abbassare la guardia, in attesa di vedere i risultati dell’Inter a Firenze.

Le parole di Allegri dopo la vittoria

Nel post-partita, Allegri ha commentato così la prestazione dei suoi: «Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio, e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino molto competitivo, soprattutto nella prima mezz’ora. Abbiamo forzato troppo le giocate e concesso troppe ripartenze. Nel secondo tempo, però, i ragazzi sono cresciuti, anche fisicamente. Non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo».

Allegri ha poi spiegato il significato dell’esultanza finale: «L’importanza della partita era enorme. A marzo e aprile, non possiamo più permetterci di perdere punti, bisogna vincere e guardare la classifica senza rimandare. Oggi era fondamentale tornare alla vittoria dopo le sconfitte con Parma e Lazio».

L’allenatore ha anche riconosciuto il valore del Torino, sottolineando che la squadra granata ha disputato una bella partita, ma ha evidenziato come il Milan fosse particolarmente motivato a conquistare i tre punti.

Con questa vittoria, il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore serenità. L’obiettivo è chiudere la stagione nel migliore dei modi, continuando a lottare per un posto in Champions League.

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