Pulisic: «Amore a prima vista col Milan. Derby? Sogno di fare gol o assist». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in vista del derby di sabato tra Inter e Milan. Le sue dichiarazioni.

MILAN – «Per me è stato amore a prima vista col Milan, soprattutto quando ho visto i tifosi. Non avevo mai trovato una passione come questa»

SAN SIRO – «Ho giocato in alcuni dei migliori stadi al mondo ma San Siro è uno dei più impressionanti. Ricordo anche l’atmosfera arrivando allo stadio da avversario, con il Chelsea. Era incredibile»

DERBY – «Milan più forte dell’Inter? Un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo. Loro sono una squadra forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions League. Sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede. Sogno di fare gol o dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Sono iper competitivo in tutto»

SCUDETTO – «Siamo fiduciosi, abbiamo giocatori forti, sono arrivati ottimi calciatori, c’è un grande mix di talento. Possiamo vincere, dobbiamo solo continuare a lavorare e a giocare così. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante»

PIOLI – «Può essere duro, certe volte. Ti dice la sua opinione duramente e questo mi piace, è quello che cerco in un allenatore. Mi piace che dica quello che pensa»

CARDINALE – «Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Fin qui in Italia è stata una grande esperienza»

COMPAGNI – «Loftus-Cheek è fortissimo, lo conosco bene. Reijnders ha una grande abilità con la palla, è speciale. Per me è top top, un giocatore di primissimo livello. Leao è già uno dei migliori giocatori al mondo, su quella fascia con lui e Theo siamo fortissimi. Mi diverto molto a giocare con loro. Mi piacerebbe andare in vacanza con Rafa. Giroud è lo stesso del Chelsea in molte cose e in molti sensi. Mi colpisce perché segna sempre, è sempre nella posizione giusta. Sul campo ci troviamo molto bene e poi è una persona fantastica. Il più matto? Adli, mi diverte. Il più silenzioso? Forse Kalulu. Il più intelligente in campo? Krunic. Un calciatore con cui sarebbe bello giocare almeno una volta? Messi, lo guardo da una vita…»