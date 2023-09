Pulisic si sbilancia: «Ecco cosa è stata l’Italia fino a questo momento». Le parole dell’esterno statunitense sul numero uno rossonero

Christian Pulisic ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Cardinale. Ecco le parole dell’esterno statunitense del Milan:

«Ho avuto solo una conversazione con lui, mi ha detto che era entusiasta di avermi al Milan e per me è lo stesso. Fin qui in Italia è stata una grande esperienza»

