Pulisic ancora rigorista? Ecco tutti i numeri dei rossoneri dagli undici metri: i dettagli

Pulisic

Il Milan sta attraversando un periodo di evidente difficoltà nel mantenere la freddezza dagli undici metri, e l’errore di Christian Pulisiccontro la Juventus è solo l’ultimo di una serie preoccupante. La gestione dei calci di rigore è diventata un problema da risolvere con urgenza per il club rossonero.

Il Corriere dello Sport ha messo in luce la situazione titolando “Rigori, troppe beffe per il Diavolo”, riportando numeri che confermano il momento complicato:

  • 5 rigori sbagliati sugli ultimi 7 tiri calciati.
  • Un dato ancora più allarmante: sono 7 i rigori falliti su 13 calciati dall’inizio del 2024.

Questi numeri sottolineano una chiara mancanza di equilibrio e luciditàquando la squadra si trova a calciare dal dischetto. In un campionato in cui la concretezza è fondamentale (come spesso ribadito da Massimiliano Allegri anche in riferimento a Rafael Leão), e dove le partite possono essere decise proprio dagli undici metri, il Milan deve assolutamente invertire la tendenza.

