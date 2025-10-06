Connect with us

Rigori Milan, Allegri dà fiducia a Pulisic: ma quali sono le altre opzioni?

Rigori Milan un problema da affrontare! Quali sono le opzioni per il tecnico toscano?

Il Milan ha un problema serio e statisticamente rilevante con i calci di rigore. Gli ultimi dati sono impietosi: i rossoneri hanno fallito ben 7 degli ultimi 13 tiri dal dischetto calciati in Serie A, una percentuale di errore inaccettabile per una squadra che punta allo Scudetto e che spesso vede le partite decise da episodi. Questa “maledizione” dagli undici metri sta costringendo Massimiliano Allegri, il pragmatico allenatore del Diavolo, a rimettere in discussione l’intera gerarchia dei rigoristi.

La Crisi Dei Rigori: Un Punto Critico

Il recente errore commesso da Christian Pulisic, l’ala statunitense, nel big match contro la Juventus, è solo l’ultimo capitolo di una saga sfortunata e preoccupante. In un campionato dove l’equilibrio regna sovrano, sprecare occasioni da rete così ghiotte può fare la differenza tra la vittoria e un pareggio amaro, o peggio.

La ricerca di una soluzione definitiva per questo limite tecnico e psicologico è ora la priorità per Allegri, noto per la sua maniacale attenzione ai dettagli. Il tecnico livornese, che in passato ha sempre preteso solidità e concretezza, ha ora due opzioni di altissimo livello per rimediare al problema.

Le Opzioni Di Allegri: Esperienza Contro Gioventù

La soluzione alla crisi dei rigori potrebbe risiedere nei piedi di due nuovi acquisti di calibro internazionale: il veterano e l’emergente.

  1. Luka Modrić: Il centrocampista croato, vincitore del Pallone d’Oro e maestro di centrocampo, porta in dote un’esperienza impareggiabile. Le sue statistiche parlano chiaro: Modrić vanta una percentuale realizzativa di circa l’80% in carriera dal dischetto (24 gol segnati su 30 rigori calciati). La sua freddezza e la sua capacità di gestire la pressione lo rendono il candidato ideale per l’investitura a primo rigorista.
  2. Santiago Giménez: Il giovane e talentuoso attaccante messicano, soprannominato Santi, rappresenta l’opzione di futuro. Nonostante la giovane età, Giménez dimostra una notevole affidabilità: ha una percentuale di successo di circa il 75% (15 rigori trasformati su 20 calciati in carriera). La sua confidenza con il gol e la sua precisione lo rendono una valida alternativa, con la prospettiva di diventare il rigorista designato a lungo termine.

Allegri ha ora la responsabilità di scegliere il volto (o i volti) più adatto a scacciare i fantasmi del dischetto, trasformando un momento di debolezza del Milan in un punto di forza.

