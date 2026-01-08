Pulisic a Milan Tv: «Il Genoa è tosto, non sarà facile. Non vedo l’ora di giocare al fianco di Leao»

Pulisic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Milan Tv a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa

A pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Genoa, Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Milan TV, tracciando la rotta per il futuro immediato e per il nuovo anno solare. L’attaccante americano, ormai leader tecnico della formazione rossonera, ha mostrato una grande determinazione riguardo alle sue ambizioni personali e collettive. Il 2026 si apre con obiettivi chiari: alzare l’asticella delle prestazioni per trascinare la squadra verso traguardi prestigiosi. «Voglio fare sempre di più, voglio fare più gol e vincere tante partite», ha dichiarato il numero 11, confermando la sua fame di successi.

Un tema centrale della serata è la collaborazione offensiva con il talento portoghese. La capacità dei due esterni di scambiarsi di posizione e pungere in velocità rappresenta l’arma principale a disposizione dell’allenatore per scardinare le difese avversarie. L’entusiasmo di Pulisic per questa partnership è evidente: «Non vedo l’ora di giocare insieme a Rafa, possiamo fare bene. Speriamo di fare bene e vincere», ha aggiunto, sottolineando il feeling crescente tra i due top player.

Pulisic, compattezza e determinazione contro l’ostacolo Genoa

Nonostante il favore del pronostico, l’americano non sottovaluta l’impegno contro i rossoblù, squadra nota per l’organizzazione tattica e la capacità di restare in partita fino all’ultimo secondo. La strategia per portare a casa i tre punti è chiara nella mente dell’esterno: «Sappiamo che loro sono tosti, non sarà facile oggi. Dobbiamo restare compatti e vincere la partita». La solidità del gruppo sarà fondamentale per evitare brutte sorprese contro una formazione che sa chiudersi e ripartire.

Pulisic chiude l’intervento ribadendo l’importanza di un approccio mentale feroce. In un campionato dove ogni punto può fare la differenza, la capacità del Milan di concretizzare le occasioni create dal duo Pulisic-Leao sarà il fattore determinante. I tifosi si aspettano che le parole dello statunitense si trasformino in fatti sul rettangolo verde di San Siro, proseguendo il cammino verso le zone altissime della classifica.