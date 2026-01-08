Formazioni ufficiali Milan Genoa, le scelte di Allegri e De Rossi per il match della 19a giornata di Serie A in campo alle 20.45 al San Siro

Milan e Genoa sono pronti a scendere in campo alle 20:45 al San Siro per la 19ª giornata di Serie A.

Partita fondamentale per la classific a delle due squadre con i rossoneri che dopo lo stop interno del Napoli contro il Verona devono rispondere al successo dell’Inter per mantenere aperta la lotta Scudetto. Per il Genoa, invece, ci sarà il tentativo di proseguire la scalata in classifica verso la salvezza.

Ecco le formazioni ufficiali annunciate da Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi:

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN GENOA

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, Ricci; Castiello, Füllkrug. All.: Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martín; Vitinha, Colombo. A disp.: Lysionok, Sommariva; Otoa, Sabelli; Cuenca, Ellertsson, Fini, Masini, Stanciu, Venturino; Ekhator, Nuredini. All.: De Rossi.

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.