Pulisic a Dazn: «Io e Leao non siamo dei veri centravanti, ma insieme giochiamo bene. La mia condizione? Vi dico questo…»

Pulisic, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa

Christian Pulisic, a pochi minuti dall’inizio di Milan-Genoa, match valevole per 19esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«Io e Leao non siamo proprio dei centravanti, ma giochiamo molto bene insieme e abbiamo le qualità per giocare in questa posizione. Dobbiamo continuare e giocare bene, il Genoa è una squadra tosta. La mia condizione? Oggi mi sento molto bene, ho avuto dei problemi al flessore ma non vedo l’ora di giocare».