Pulisic, l’attante del Milan fa MEA CULPA: «Sono stato emotivo, ora c’è un obiettivo da raggiungere»

Christian Pulisic, attaccante del Milan, ha risposto alle domande poste in vista del match di questa notte degli Usa contro l’Uruguay

LE PAROLE – «Come accettiamo questa partita? Come accettiamo qualsiasi sfida.Dobbiamo andare a rappresentare il nostro Paese con passione e orgoglio. Dobbiamo andare a giocare la migliore partita della nostra vita e basta. Ripensandoci, non credo che sia vero. Non credo che dobbiamo giocare la migliore partita della nostra vita. Forse sono stato un po’ emotivo. Penso che dobbiamo giocare una partita molto forte. So che abbiamo una squadra abbastanza buona da poterlo fare, per mettere in piedi un’ottima prestazione. Questo significa scendere in campo con intensità fin dall’inizio, non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento, attenersi al nostro piano di gioco, confidare nel fatto che abbiamo una squadra sufficientemente buona e che alla fine, nel corso dei 90 minuti, potremo segnare un gol e andare avanti e vincere la partita »