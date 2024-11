Pulisic Milan, numeri clamorosi per l’americano: stagione da top europeo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Il tifosi del Milan, in quest’inizio di stagione, stanno godendo di un Christian Pulisic formato top europeo. L’americano, infatti, sta mantenendo dei numeri realizzativi davvero impressionanti.

In queste prime 17 gare fra campionato e Champions League, ha messo a referto la bellezza di 8 goal (5 in Serie A e 3 in Europa) e 5 assist vincenti (1 in A e 4 in Champions).