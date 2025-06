Pulisic: «Per i tifosi è davvero difficile. Nessuno conoscerà questa cosa»

Pulisic ha mandato un messaggio a tutti i tifosi del Milan tramite un’intervista rilasciata sul canale YouTube della Serie A

LE PAROLE DI PULISIC – «E’ difficile per i tifosi conoscere davvero i giocatori. Nessuno conoscerà il mio carattere fuori dal campo. La mia intenzione è che loro vedano cosa do in campo e come gioco con il cuore».