Mercato Milan, intrigo Pulisic: c’è un ex rossonero in pressing, cosa può succedere

Mercato Milan, Frederic Massara resta un grande sostenitore di Christian Pulisic: se dovesse diventare il nuovo DS della Juve tentativo probabile

L’estate si avvicina e con essa la consueta frenesia del calciomercato Milan, un periodo in cui voci, smentite e indiscrezioni si susseguono a ritmo incalzante. Tra le tante trame che si stanno tessendo dietro le quinte, una in particolare sta attirando l’attenzione di molti addetti ai lavori e tifosi: quella legata all’interesse, mai sopito, di Frederic Massara per Christian Pulisic. A rivelarlo è, tra le altre fonti, anche TuttoJuve, che sottolinea come il nome dell’esterno americano sia da tempo un “pallino” dell’esperto dirigente sportivo, noto per la sua acuta capacità di scovare e valorizzare talenti.

L’ammirazione di Massara per Pulisic non è certo una novità dell’ultima ora. Già durante la sua esperienza al Milan, l’ex direttore sportivo aveva mostrato un forte gradimento per le qualità tecniche e atletiche del giocatore. La sua duttilità, la capacità di ricoprire più ruoli sull’esterno e la sua propensione al dribbling e all’attacco della profondità lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra ambiziosa. Non è un caso che, anche dopo il suo addio al Milan, Massara abbia continuato a seguire con attenzione le prestazioni di Pulisic, il quale ha dimostrato, soprattutto nella sua ultima stagione rossonera, una crescita esponenziale, diventando un elemento cardine e spesso decisivo per le sorti della squadra.

L’interesse, o per meglio dire, il “piacere” di Massara per Pulisic, come riportato da TuttoJuve attraverso l’utente Twitter _@Morik92, suggerisce uno scenario di mercato intrigante. Se Massara dovesse assumere un ruolo dirigenziale di spicco in un nuovo club, la Juve, l’acquisto di Pulisic potrebbe diventare una priorità nella sua agenda. Questo non significa necessariamente un trasferimento imminente, ma certamente indica che, qualora si presentasse l’opportunità e le condizioni economiche lo permettessero, Massara cercherebbe con forza di portare il talentuoso esterno nella sua futura squadra.

Le caratteristiche di Pulisic si sposerebbero bene con diversi moduli tattici. La sua velocità e la sua visione di gioco lo rendono ideale per un calcio propositivo, capace di creare superiorità numerica sulle fasce e di servire assist precisi per gli attaccanti. Inoltre, la sua esperienza internazionale, maturata sia con la nazionale statunitense che in Champions League, lo rende un giocatore pronto a sostenere le pressioni dei grandi palcoscenici.

In un mercato sempre più globalizzato e competitivo, avere un dirigente come Massara che punta su profili specifici e di alto livello può fare la differenza. L’eco di questo interesse, amplificato anche da testate specializzate come TuttoJuve, non fa altro che accrescere l’attesa e la curiosità su quello che potrebbe essere il futuro di Christian Pulisic e, di riflesso, su quali saranno le prossime mosse di Frederic Massara nel panorama calcistico italiano ed europeo. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questo “pallino” si trasformerà in una vera e propria trattativa, infiammando ulteriormente questa sessione di calciomercato.