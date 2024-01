Pulisic rivela: «Cosa ho imparato nel 2023? A vivere ogni momento». Le parole del rossonero

Il rossonero Pulisic ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo aver ricevuto il premio “US Soccer Male Player of the Year” per il 2023.

COSA HAI IMPARATO – «Ho imparato ad essere più paziente e a vivere di più il momento, con la consapevolezza di godersi ogni istante, sia esso positivo o negativo»

L’INTERVISTA COMPLETA DI PULISIC