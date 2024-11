Pulisic a DAZN: «Camarda? Top giocatore! Oggi più importante del Real Madrid»

Pulisic, giocatore del Milan, ha parlato nell’immediato pre partita della gara contro il Cagliari: le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN

Intervenuto a DAZN prima di dell’inizio del match tra Cagliari e Milan, Pulisic ha dichiarato:

PAROLE – «Contro il Real abbiamo ottenuto un grande risultato ma la partita più importante è oggi. In Italia non esistono partite facili, dobbiamo rimanere sempre in movimento per creare spazio. Camarda? Lui è un top giocatore, non ha bisogno di consigli: lo dimostrerà sul campo!».