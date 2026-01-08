Pulisic candidato a Player of the Month della Serie A: il dicembre d’oro dell’americano può essere premiato

Pulisic candidato a Player of the Month dopo un mese di dicembre straordinario: l’esterno statunitense dei rossoneri sfida i grandi della Serie A

La Lega Serie A ha ufficialmente svelato, attraverso i propri canali social, la lista dei sei fuoriclasse che si contenderanno il prestigioso riconoscimento di Player of the Month per il mese di dicembre. Tra i nomi d’eccellenza spicca quello di Christian Pulisic, attaccante esterno statunitense dotato di grande rapidità e dribbling fulminante, che sta trascinando il reparto offensivo del Milan con una continuità sorprendente.

La concorrenza per il titolo: i sei candidati

Il percorso per il numero 11 rossonero non sarà semplice, data la caratura degli avversari in lizza. A sfidarlo ci saranno Rasmus Hojlund, potente centravanti danese in forza al Napoli, e Lautaro Martinez, capitano dell’Inter e implacabile finalizzatore argentino. La lista è completata da Gianluca Scamacca, ariete fisico dell’Atalanta, Nikola Vlasic, trequartista croato del Torino, e il giovane talento Kenan Yildiz, estroso attaccante turco della Juventus. Un parterre di stelle che riflette l’equilibrio e la qualità del campionato italiano.

Il dicembre da record di Capitan America

Analizzando nel dettaglio il rendimento del calciatore americano, i numeri parlano chiaro. In soli 298 minuti trascorsi sul rettangolo verde, il talento di Hershey ha messo a segno 3 reti, mantenendo l’impressionante media di un gol ogni 99 minuti giocati. Particolarmente pesanti sono state le marcature realizzate contro il Torino: subentrato a gara in corso, l’ex Chelsea ha guidato la rimonta del “Diavolo”, ribaltando il punteggio da 2-1 a 2-3 e regalando tre punti d’oro alla squadra di Massimiliano Allegri.

Tuttavia, come riportato da Sky Sport, la gestione del giocatore richiede estrema cautela. Il quotidiano sottolinea come Christian Pulisic stia convivendo con un fastidio cronico al flessore, un problema che non gli permette di esprimersi al cento per cento del potenziale. Proprio per questo motivo, lo staff tecnico ha spesso optato per un utilizzo part-time, partendo dalla panchina per preservarne l’integrità fisica. Nonostante la condizione non ottimale, il peso specifico del classe ’98 all’interno dello scacchiere meneghino resta imprescindibile, rendendolo il favorito numero uno per il premio di dicembre.