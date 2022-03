PSG, Pochettino scagiona Donnarumma: «La colpa è dell’arbitro»

Mauricio Pochettino è tornato a parlare dell’eliminazione del PSG dalla Champions. Le parole su Donnarumma e la sua situazione

Dopo il successo sul Bordeaux, Mauricio Pochettino è tornato a parlare dell’eliminazione del PSG dalla Champions.

LE DICHIARAZIONI – «A Madrid non è stato un errore del portiere ma dell’arbitro. Gigio sta bene, con il Bordeaux ha giocato Navas ma ho scelto come sempre fatto in questa stagione solo prima della partita. Credo che un grande campione come Gigio sia coinvolto in modo simile a quando Keylor non ha giocato in Champions. I risultati non modificano le nostre decisioni, il rendimento sì ma l’errore arbitrale non condizionerà Gigio. E’ tranquillo».