Psg impegnato contro il Bordeaux in Ligue 1 accolto da bordate di fischi dei tifosi, Donnarrumma finisce in panchina

Alle 13 il PSG affronterà il Bordeaux nel match valido per la 28esima giornata di Ligue1. Come riportato da Sky i parigini, reduci dalla bruttissima eliminazione in Champions League ad opera del Real Madrid, sono stati accolti da bordate di fischi dal pubblico del Parco Dei Principi, talmente forti da sovrastare anche la musica dello stadio

Paga anche l’ex Milan Donnarumma che dopo l’errore su Benzema che ha dato il via alla rimonta madrilena, finisce in panchina al suo posto Keylor Navas. Punizione o semplice rotanzione? Titolare invece nell’11 ospite il futuro rossonero Adli