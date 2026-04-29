HANNO DETTO
PSG Bayern, Palmeri: «Davano 4-0 al PSG e 6-0 al Bayern»
PSG Bayern, Tancredi Palmeri si è espresso così lanciando una provocazione sul match di Champions League andato in scena ieri
Tancredi Palmeri lancia la sua personale sentenza assistendo al super match di Champions League andato in scena ieri sera tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Un pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi che ha incantato il mondo intero.
A suo avviso tre squadre italiane iconiche come il Milan di Capello, la Juventus di Lippi e l’Inter di Mourinho avrebbero vinto agilmente sia con il PSG che con il Bayern Monaco di oggi.
IL POST «Il Milan di Capello, la Juventus di Lippi e l’Inter di Mourinho davano 4-0 al PSG e 6-0 al Bayern».