Probabili formazioni Milan Inter: le ultime sulle scelte di Pioli

Probabili formazioni Milan Inter: ecco le ultime scelte e gli ultimi dubbi di Stefano Pioli in vista del delicatissimo derby di questa sera

Ci siamo. Oggi è il giorno del derby, stasera Pioli contro Inzaghi per decidere la supremazia di Milano ma, soprattutto, per pescare punti pesanti in classifica. Il tecnico rossonero si affida a Ballo Touré sulla sinistra, al posto dello squalificato Theo. Possibile novità sulla trequarti: Diaz potrebbe essere spostato a destra al posto di Saelemaekers, affiancato da Krunic e Leao, alle spalle di Ibra. Ecco Le probabili formazioni di Milan Inter da sponda rossonera.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Kessié; Diaz, Krunic, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli