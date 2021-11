Giroud punta un record: la statistica che può eguagliare nel derby

Olivier Giroud in quest’inizio di stagione è più di un fattore a San Siro e domani nel derby contro l’Inter può battere un record

Mancano poco più di 24, poi domani sera a San Siro si accenderanno le luci per il derby di Milano tra Milan e Inter valido per la dodicesima giornata di campionato. I rossoneri ci arrivano da capolista, i neroazzurri inseguono a – 7. In caso di gol Giroud potrebbe eguagliare un record:

potrebbe diventare il secondo milanista a trovarela rete in tutte le sue prime quattro presenze interne di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria dopo Balotelli nel 2013 (già al momento sono gli unici due a esserci riusciti nelle prime tre).