Fonseca Milan alla stretta finale: presto l'incontro col Lille, intanto il Marsiglia... Tutte le NOVITÀ

Fonseca Milan alla stretta finale: presto l’incontro col Lille, intanto l’Olympique Marsiglia… Tutte le NOVITÀ

Tuttosport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Fonseca, uno degli allenatori accostati nelle ultime settimane con crescente insistenza alla panchina del Milan.

Stando a quanto si apprende tra domani e martedì il tecnico vedrà il Lille per fare il punto sul suo futuro. Intanto secondo quello che filtra dalla Francia l’Olympique Marsiglia, altra candidata in corsa, starebbe per cambiare obiettivo per la propria panchina lasciando così strada libera ai rossoneri.