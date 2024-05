Gallardo Milan, dalla Spagna: si fa largo questa ipotesi per il futuro del tecnico. ULTIME

Gallardo Milan, dalla Spagna: si fa largo questa ipotesi per il futuro del tecnico. Tutte le ULTIMISSIME novità

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Marcelo Gallardo, uno degli allenatori accostati al Milan in queste ultime settimane.

Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, il nome dell’argentino è finito nel mirino del Barcellona: il club blaugrana è alle prese con lo spinoso caso Xavi e non è da escludere una rivoluzione in estate per quanto riguarda la panchina.