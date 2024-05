Probabili formazioni Torino Milan: le possibili scelte di Pioli per la penultima di campionato

Probabili formazioni Torino Milan: le possibili scelte di Pioli per la la penultima partita di questo campionato

Domani sera il Milan scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico Grande Torino per affrontare i granata nella sfida valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A. Queste le possibili scelte di Pioli per questo match secondo Sky Sport.

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Tomori, Thiaw, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor. All. Pioli