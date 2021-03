Probabili formazioni Milan Manchester United: un ballottaggio per Pioli

Probabili formazioni Milan-Manchester United: Pioli deve sciogliere il dubbio tra Rebic e Rafael Leao, Ibra parte dalla panchina

Si preannuncia una notte tormentata quella di Stefano Pioli. Il tecnico deve sciogliere l’ultimo grande dubbio di formazione e attende con ansia la rifinitura di domani mattina. Rafael Leao e Rebic, entrambi non al meglio, si giocano un posto da titolare al centro dell’attacco rossonero. Ibra partirà dalla panchina salvo emergenze dell’ultimo minuto: lo svedese non ha i 90 minuti nella gambe. Per il resto tutto confermato con Meité in coppia con Kessié e Dalot a destra al posto dell’acciaccato Calabria. Tomori con Kjaer in difesa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meité, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Rebic.