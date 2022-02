Probabili formazioni Milan Lazio: Pioli limita al minimo il turnover

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Probabili formazioni Milan Lazio: Pioli non ha intenzione di snobbare la competizione ed è pronto a schierare l’undici migliore

Il Milan, dopo la fondamentale vittoria di sabato contro l’Inter nel derby, si appresta ad affrontare domani la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Pioli tiene tantissimo alla competizione e non ha dunque nessuna intenzione di stravolgere la formazione.

In porta ci sarà Maignan, in difesa Romagnoli e Kalulu confermati al centro della difesa nonostante il recupero di Tomori. Sulle fasce giostreranno Calabria, in vantaggio su Florenzi, e Theo Hernandez, squalificato contro la Sampdoria dopo l’espulsione contro i nerazzurri.

Kessié e Tonali la coppia in mezzo al campo col terzetto Messias, Brahim Diaz e Leao dietro a Giroud.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan: (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari (Marusic), Luiz Felipe, Radu (Patric); Hysaj (Marusic); Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson (Pedro), Immobile, Zaccagni.