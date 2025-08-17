Probabili formazioni Milan Bari: Allegri lancia la coppia Pulisic-Leao, ballottaggio a sinistra. Ultime

Probabili formazioni Milan Bari: Massimiliano Allegri lancia in avanti la coppia formata da Pulisic e Leao. Ballottaggio Estupinan-Bartesaghi

San Siro si prepara ad accogliere l’attesissima sfida dei trentaduesimi di Coppa Italia tra Milan e Bari, in programma stasera alle 21.15. Un incontro che va oltre la semplice qualificazione al turno successivo, rappresentando per entrambe le squadre un banco di prova significativo in questa fase iniziale della stagione. L’attenzione è puntata in particolare sul Milan, con il neo-direttore sportivo Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri al centro di un progetto di rilancio che si preannuncia affascinante.

Secondo le probabili formazioni rilasciate da La Gazzetta dello Sport, il Milan scenderà in campo con un modulo 3-5-2, segno tangibile delle nuove idee tattiche che Allegri sta implementando. In porta, l’insostituibile Maignan guiderà una difesa a tre composta da Tomori, Gabbia e il giovane promettente Pavlovic. Quest’ultimo, in particolare, sarà sotto la lente d’ingrandimento per mostrare le sue qualità in un contesto così importante.

Il centrocampo, cuore pulsante della manovra rossonera, vedrà schierati Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce, incaricati di garantire ampiezza e spinta offensiva. La zona centrale sarà affidata a un terzetto di grande dinamismo e qualità: Loftus-Cheek, Ricci e Fofana. La presenza di Ricci e Fofana suggerisce una chiara intenzione di Allegri di combinare solidità con capacità di inserimento e visione di gioco. In avanti, la coppia d’attacco composta da Pulisic e Leao promette scintille. La loro intesa e la loro capacità di creare superiorità numerica saranno fondamentali per scardinare la difesa avversaria e portare pericoli alla porta del Bari. La rapidità e la tecnica di Leao, unite alla capacità di Pulisic di smarcarsi e trovare la porta, rappresentano un mix esplosivo che i tifosi rossoneri non vedono l’ora di ammirare in questa nuova veste tattica.

Dall’altra parte, il Bari di mister Mignani si presenterà a San Siro con un solido 4-3-3, deciso a giocarsi le proprie carte e a mettere in difficoltà i più blasonati avversari. Tra i pali ci sarà Cerofolini, chiamato a una prestazione di alto livello. La linea difensiva a quattro sarà composta da Dickmann, Vicari, Nikolaou e Dorval, un quartetto che dovrà dimostrare compattezza e organizzazione per contenere gli attacchi del Milan. A centrocampo, la diga sarà formata da Braunoder, Verreth e Pagano, un trio incaricato di filtrare il gioco e ripartire velocemente. L’attacco barese si affiderà alla velocità e alla fantasia di Pereiro, Moncini e Rao, chiamati a sfruttare ogni occasione per impensierire la difesa rossonera e cercare il gol che potrebbe riaprire ogni scenario.

L’arrivo di Tare come direttore sportivo e di Allegri come allenatore ha generato un’onda di entusiasmo e curiosità nell’ambiente rossonero. La Coppa Italia, seppur ai primi turni, rappresenta un’opportunità immediata per vedere all’opera le strategie del nuovo corso. I tifosi si aspettano un Milan propositivo, determinato e capace di esprimere un calcio coinvolgente. Questa partita sarà un primo, importante banco di prova per valutare la chimica della squadra, l’efficacia del nuovo modulo e la capacità dei singoli di integrarsi nel progetto tattico di Allegri. Le aspettative sono alte, e il Milan ha l’occasione di dimostrare fin da subito le proprie ambizioni in una stagione che si preannuncia ricca di sfide.

MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Bartesaghi; Pulisic, Leao.

BARI: (4-3-3) Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval; Braunoder, Verreth, Pagano; Pereiro, Moncini, Rao.