Probabile formazione Torino: i dubbi di Juric

È la vigilia di Torino Milan, ecco la probabile formazione dei granata con Juric che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi

È la vigilia di Torino Milan, ecco la probabile formazione dei granata con Juric che deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi.

Secondo Tuttomercatoweb rispetto a Salerno, verrà stravolta la trequarti: all’Arechi hanno iniziato Lukic e Pjaca, contro il Milan si tornerà al passato con Pobega e Brekalo. Il serbo verrà nuovamente abbassato in mediana al fianco di Mandragora e con la coppia Singo-Vojvoda sugli esterni, il riferimento offensivo sarà come al solito Belotti. Berisha è ormai il portiere titolare e Bremer non si tocca, Izzo è in netto vantaggio su Zima e sul braccetto di sinistra vanno ancora sciolti gli ultimi dubbi: Buongiorno è reduce dalla battaglia con Djuric e ha rimediato anche cinque punti di sutura in testa, ecco perché Rodriguezpotrebbe spuntarla per completare il terzetto arretrato.