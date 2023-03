Mercoledì sera il Milan affronterà il Tottrnham per il ritorno degli ottavi di Champions League. In caso di forfait di Diaz pronto Krunic

Come riportato da Sky Sport il centrocampista è in ballottaggio con De Ketelaere per sostituire eventualmente lo spagnolo