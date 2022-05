Probabile formazione Milan per Verona: Saelemaekers favorito su Messias

Probabile formazione Milan per Verona: Saelemaekers favorito nel ballottaggio con Messias, sulla trequarti…

La probabile formazione del Milan per il match di questa sera contro l’Hellas Verona. In vista della gara del Bentegodi Stefano Pioli non dovrebbe cambiare molto il suo 11 iniziale. L’unica vera novità, secondo la Gazzetta dello Sport, è il ritorno tra i titolari di Saelemaekers. Il belga è favorito su Messias. A centrocampo torna Bennacer è recuperato dopo il problema alla caviglia anche se resta in preallarme Krunic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessiè, Leao; Giroud.