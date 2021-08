Primavera, la Lega Serie A trova l’accordo con Sportitalia

La Lega Serie A, tramite una nota, ha ufficializzato l’accordo con Sportitalia per le esclusive della Primavera (Coppa Italia e Supercoppa)

«Con grande soddisfazione per il risultato raggiunto in termini di valorizzazione del prodotto i club hanno assegnato a STATS Perform i ‘Pacchetti Scommesse Sportive e Dati’ per i prossimi tre anni, registrando un incremento del 45% annuo rispetto al valore ottenuto nel triennio 18/21 per questa tipologia di pacchetti».