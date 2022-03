Presidente Levski Sofia: «Omaggio a Putin se vinciamo la Coppa»

Vencislav Stefanov, presidente del Levski Sofia, ha pronunciato frasi che stanno facendo discutere. Ecco le sue dichiarazioni

Vencislav Stefanov, in conferenza stampa, ha pronunciato frasi che sanno facendo molto discutere. Le parole riportate da Sportal.

DICHIARAZIONI – «Se vinceremo la coppa, indosserò di nuovo la maglietta di Putin. Tutti coloro che amano la Bulgaria non dimentichino che per ben due volte i russi sono venuti ad aiutarci come alleati. Si spera che possano tornare come amici. Se continuiamo così, potrebbero non essere così amichevoli in futuro. Ucraina e Russia sono popoli fraterni, dobbiamo riconoscerlo».