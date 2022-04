Lunedì contro il Bologna, Olivier Giroud ha disputato la sua 350ª partita nei cinque grandi campionati europei.

Come riportato da Opta, Olivier Giroud contro il Bologna ha disputato la sua 350ª partita nei cinque grandi campionati europei.

In Premier League con le maglie di Arsenal e Chelsea ha giocato 255 match, in Ligue 1 con il Montpellier 73, mentre con il Milan in Serie A per ora le sue presenze sono state 22.