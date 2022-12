Premier League, l’ultima idea: introdurre le sostituzioni temporanee

In Premier League avanza una nuova idea: introdurre le sostituzioni temporanee a partire dal 2023. La richiesta

Come riferisce il Guardian, la Football Association ha già fatto richiesta all’IFAB di poter introdurre le sostituzioni temporanee per infortuni per sospetta commozione cerebrale.

Risposta attesa entro la primavera del prossimo anno per una soluzione che ridurrebbe i tempi di recupero e che consentirebbe agli staff medici dei club di lavorare con maggiore serenità.