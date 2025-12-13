Premier League, il Fulham dell’ex Milan Chukwueze rischia ma vince all’ultimo fiato

Premier League, il Fulham dell’ex rossonero Samuel Chukwueze trova una vittoria all’ultimo fiato contro il Burnley

Il Fulham ha ottenuto una vittoria cruciale, superando il Burnley per 3-2 al termine di una partita estremamente rocambolesca. La squadra guidata da Marco Silva, che annovera tra le sue fila l’ex Milan Samu Chukwueze, ha dovuto lottare duramente, subendo per ben tre volte il pareggio degli avversari. Nonostante l’equilibrio e l’alternarsi delle emozioni, il gol decisivo è arrivato nel finale, grazie alla rete di Sonne all’86esimo minuto.

Premier League, La Classifica Sorride al Fulham

Il successo è di vitale importanza per il Fulham, che grazie ai tre punti si porta a quota 20 punti in classifica. Questo risultato permette alla squadra di allontanarsi in modo significativo dalla zona calda della Premier League, guardando con più serenità al prosieguo del campionato. Al contrario, il Burnley rimane bloccato nella parte bassa della classifica, occupando il penultimo posto.

La partita ha visto un susseguirsi di marcature, con il Fulham andato in vantaggio per primo con Rowe (9′). Il Burnley ha risposto con Ugochukwu (21′), ma Bassey (31′) e Wilson (58′) hanno riportato avanti il Fulham. Nonostante il momentaneo pareggio nel finale, la rete di Sonne ha fissato il risultato definitivo sul 2-3, regalando al Fulham una vittoria fondamentale.