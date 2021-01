Precedenti Bologna-Milan: ecco il bilancio tra le due squadre che si affronteranno sabato prossimo al Dall’Ara

Sono 145 i precedenti tra Bologna e Milan in Serie A: i rossoneri conducono per 69 vittorie a 38, completano 38 pareggi.

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti contro il Bologna in Serie A: 231 in 145 match.

Il Bologna ha vinto solo una delle ultime 22 gare di Serie A contro il Milan (5N, 16P), successo per 1-0 al Meazza nel gennaio 2016 con gol di Giaccherini, e in ben 10 gare del parziale non ha trovato il gol. Il Bologna ha perso tutte le ultime otto partite di Serie A contro la squadra capolista ad inizio giornata: l’ultima volta che i rossoblù hanno conquistato punti contro la prima in classifica fu nel febbraio 2016 (0-0 contro la Juventus).