Porto Milan probabili formazioni: due indizi dalla rifinitura. Le idee di Pioli

Dalla rifinitura pre Porto arrivano due indizi sulla probabile formazione del Milan e le scelte di Pioli. Ecco quali

Archiviato il successo in rimonta contro il Verona, il Milan torna a pensare alla Champions.

In vista della gara di domani contro il Porto Bakayoko ha svolto l’allenamento di questa mattina in gruppo. Come prevedibile invece assente Rebic, reduce da una contusione alla caviglia, le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Assenti anche Mirante, non al meglio della condizione e Kessiè. Nessun allarme per l’ivoriano, assente perchè squalificato.

Dalla rifinitura però arrivano anche indizi importanti per quanto riguarda la possibile formazione scelta da Pioli per il match: le pettorine infatti sono state date a Daniel Maldini e Krunic non a Bennacer.