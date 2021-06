Portiere Juventus: tutti i profili valutati come vice Szczesny.

La Juventus è a caccia di un vice Szczesny sul mercato, visto che Mattia Perin lascerà i bianconeri. C’è il nome di Emil Audero per cui serve tuttavia un’offerta irrinunciabile per convincere la Sampdoria che l’ha riscattato per 20 milioni. E i bianconeri non sembrerebbero disposti a tanto per un secondo portiere. Valutato anche Cragno del Cagliari che però in questo momento sembra più vicino alla Fiorentina.

Diversamente si andrà su un profilo profilo più esperto come Ospina del Napoli (anche lui piace alla Fiorentina di Gattuso) o Romero del Manchester United, nome quest’ultimo rimbalzato dall’Inghilterra. Sono i candidati di Tuttosport. Ieri sera invece è saltato fuori anche il nome di Sirigu