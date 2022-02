ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Polonia contro la FIFA: «Decisione inaccettabile. NON giochiamo con la Russia». La replica ai provvedimenti odierni

Secca replica della Polonia ai provvedimenti (ritenuti troppo blandi) della FIFA contro la Russia. La Nazionale polacca non intende disputare i playoff mondiali contro la Nazione che ha invaso l’Ucraina.

Questo il messaggio social di Cezary Kulesza, presidente della Federcalcio polacca: «La decisione odierna della FIFA è per noi inaccettabile. Nella situazione attuale in Ucraina, il gioco delle apparenze non ci interessa. La nostra posizione rimane la stessa: la nazionale polacca NON GIOCHERA’ contro la Russia nello spareggio, indipendentemente dal nome della squadra russa».