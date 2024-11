Pogba saluta la Juve: «Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo. E i tifosi...» - Milan News 24

Pogba saluta la Juve dopo l’annuncio ufficiale della risoluzione del contratto: «Ci sono momenti in cui le cose non vanno come…»

Pogba via Instagram ha salutato la Juve e i suoi tifosi dopo l’annuncio ufficiale della risoluzione del contratto a partire dal 30 novembre.

LE PAROLE – «Ci sono momenti in cui le cose non vanno come vorremmo, ma una cosa è certa: il legame che ho con voi, cari tifosi, resterà indimenticabile. Mi avete dato tanto, più di quanto possa esprimere a parole, e porterò sempre con me tutto l’affetto che mi avete donato. Sarete per sempre nel mio cuore. In bocca al lupo Juventus».