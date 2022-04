Pochettino: «Donnarumma? Alti e bassi come tutti. Ora che torna Navas...»

Mauricio Pochettino intervenuto nel post-partita di Psg Marsiglia in conferenza stampa ha parlato anche di Donnarumma

«Il rendimento comprende sempre alti e bassi, per tutti i giocatori. Non posso dire che non abbia avuto un buon rendimento. Abbiamo due portiere di livello. Keylor Navas è tornato dal Costa Rica infortunato, ma ieri ha lavorato col gruppo ed è a disposizione. Vedremo chi giocherà tra i due la prossima partita. I portieri in una stagione hanno sempre alti e bassi, ma in generale sono contento del suo rendimento. Tutti i calciatori possono commettere errori, incluso i portieri»