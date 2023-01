Pobega sulle parole di Calabria: «Ha comunicato ciò che sentiamo nello spogliatoio». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan Tv delle parole di Calabria dopo Milan-Roma. Ecco le parole del calciatore rossonero:

«È l’esponente che ha comunicato ciò che sentiamo nello spogliatoio, in area video quando analizziamo le cose: nelle partite si fanno degli errori e contro la Roma sono stati delicati, essendo arrivati al termine di una partita dominata nella quale eri avanti di due gol ed è risultata come una sconfitta; c’è rammarico e fastidio, però bisogna ripartire dalla cose positive, lasciandocela dietro e andando avanti per la nostra strada».