Pobega sul goal: «E’ stato bello farlo sotto la Sud». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del goal in Milan-Roma. Ecco le parole del centrocampista rossonero:

«Diciamo che mi mancava da tanto il gol in Serie A, è stato bello farlo sotto la Sud. È stato un momento davvero bello esultare con loro, c’è stato poi del rammarico perché non è servito per portare a casa i tre punti però devo continuare a lavorare su questo e cercare di migliorare anche io»