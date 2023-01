Pobega su Milan-Roma: «Qualche piccolo errore ci ha punito». Le parole del centrocampista rossonero

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Sportmediaset del match contro la Roma. Ecco le parole del centrocampista del Milan:

«Più che chiederci cosa sia successo abbiamo cercato subito di analizzarla già il giorno dopo, abbiamo fatto con il mister una seduta video in cui siamo andati a vedere quali potevano essere i particolari da migliorare perché tutto sommato è stata una partita dominata, giocata molto bene, in cui magari c’è stata qualche disattenzione, qualche piccolo errore che ci ha punito e non ci ha fatto gioire come poteva essere giusto per quel che si è visto in campo».