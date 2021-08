Pobega, nuova possibilità al Milan dopo il ko di Kessie

Con l’infortunio di Kessie, il Milan deve necessariamente andare alla ricerca di un centrocampista. Nuova possibilità per Tommaso Pobega

Qualche giorno fa il Cagliari e il Milan avevano trovato l’accordo per il trasferimento in Sardegna del centrocampista rossonero Tommaso Pobega. Mancava soltanto l’ok del calciatore ma, anche stavolta, i rossoblù devono fare i conti con la sfortuna.

L’affare non è sfumato per via di altre pretendenti ma perché, come riporta Il Corriere dello Sport, con Kessie ai box fino a metà settembre, il Milan deve necessariamente andare alla ricerca di un giocatore per rinforzare il centrocampo. Ecco che Pobega, almeno per il momento, resta a disposizione di Stefano Pioli.