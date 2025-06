Pobega Milan, trattative serrate col Bologna! C’è un aspetto da chiarire, Tare riflette

Pobega Milan, sono serrate le trattative con il Bologna per il centrocampista italiano: i felsinei chiedono uno sconto sul riscatto

La finestra di mercato estiva del Bologna si sta animando, con diverse decisioni chiave in vista per la dirigenza rossoblu. Mentre il club è desideroso di trattenere alcuni volti familiari, le realtà finanziarie e gli obiettivi strategici stanno plasmando il loro approccio, come riportato dal giornalista di Sky Sport Italia Orazio Accomando.

Al centro delle discussioni c’è il futuro del centrocampista Tommaso Pobega. Attualmente in prestito dal calciomercato Milan, Pobega si è rivelato una risorsa preziosa per la rosa del Bologna. I rossoblu hanno espresso un forte desiderio di mantenere l’italiano tra le loro fila, riconoscendo il suo potenziale e il suo contributo all’equilibrio della squadra. Tuttavia, l’opzione di acquisto esistente fissata a ben 10 milioni di euro sembra essere un ostacolo significativo. Il Bologna sarebbe riluttante ad attivare questa clausola, portando a trattative in corso con il Milan per trovare una soluzione più reciprocamente vantaggiosa. Ciò potrebbe comportare un altro periodo di prestito, magari con un’opzione di acquisto rivista, o un trasferimento permanente a un costo ridotto. Le prossime settimane saranno cruciali poiché entrambi i club mirano a risolvere il futuro di Pobega.

Nel frattempo, la situazione che circonda l’esterno Alex Pedrola è diventata più chiara. Nonostante il suo periodo a Bologna, Pedrola non sarà riscattato dai rossoblu ed è destinato a tornare alla Sampdoria. La sua permanenza a Bologna non ha del tutto soddisfatto le aspettative, e il club ha deciso di non rendere definitivo il suo soggiorno. Questa decisione apre uno slot nella rosa del Bologna per un nuovo rinforzo offensivo, poiché il club cerca di rafforzare le proprie opzioni in attacco in vista della nuova stagione.

Aggiungendo un ulteriore livello di complessità alle trattative di mercato del Bologna, c’è la prospettiva sempre più difficile di una permanenza definitiva di Davide Calabria. Il terzino del Milan, un’altra acquisizione in prestito, ha visto il suo futuro al Bologna diventare incerto. Sebbene la sua esperienza e le sue capacità difensive siano state apprezzate, un trasferimento permanente appare una proposta impegnativa in questa fase. Similmente a Pobega, i termini finanziari di un potenziale trasferimento definitivo giocano probabilmente un ruolo significativo in questa valutazione. Il Bologna dovrà soppesare attentamente le proprie opzioni, cercando soluzioni alternative sulla fascia destra o tentando di rinegoziare i termini con il Milan se desidera sinceramente trattenere Calabria.

Le intuizioni di Orazio Accomando dipingono un quadro di un Bologna che naviga in un mercato di trasferimenti complesso. Il club è attivamente impegnato nelle discussioni, dando priorità ad acquisizioni e conferme strategiche pur rimanendo fiscalmente responsabile. Le prossime settimane vedranno senza dubbio ulteriori sviluppi mentre il Bologna si sforza di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, con un occhio attento a bilanciare ambizione e prudenza finanziaria. Gli esiti di queste negoziazioni per Pobega, Pedrola e Calabria modelleranno in modo significativo la rosa dei rossoblu e le loro aspirazioni per la nuova stagione.