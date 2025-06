Mercato Milan, intrigo Pobega! Sartori in pressing su Tare, vuole chiudere l’operazione a queste condizioni

Mercato Milan, il Bologna vuole riscattare Pobega ma chiede un forte sconto a Igli Tare: la posizione del club rossonero

Con la stagione che volge al termine e il calciomercato estivo alle porte, il calciomercato Milan si trova a dover affrontare numerose questioni relative ai propri giocatori in prestito. Tra i tanti nomi che rientreranno alla base, uno in particolare sta generando un dibattito acceso e un futuro incerto: quello di Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando, giornalista esperto di mercato, le possibilità che Pobega rimanga in rossonero non sono affatto elevate, nonostante l’interesse manifestato da diverse squadre, tra cui il Bologna.

Pobega, classe 1999, ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Bologna, dove ha avuto l’opportunità di mettersi in mostra e acquisire ulteriore esperienza nel massimo campionato italiano. Le sue prestazioni hanno convinto il club emiliano, che non nasconde il desiderio di trattenerlo. Tuttavia, le richieste economiche del Milan sembrano essere l’ostacolo principale a una sua permanenza sotto le Due Torri. Si parla di una valutazione di circa 12 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, una cifra che il Bologna, al momento, non sembra intenzionato a sborsare. Questa situazione di stallo crea un punto interrogativo significativo sul futuro di Pobega, che si ritrova in una sorta di limbo tra la volontà del giocatore di trovare continuità e le esigenze del Milan di monetizzare i propri asset.

La posizione del Milan è chiara: il club valuta Pobega una risorsa preziosa, ma non è disposto a cederlo a un prezzo ritenuto inferiore al suo valore. Questa fermezza è comprensibile, soprattutto considerando l’età del giocatore e il potenziale ancora inespresso. Pobega è un centrocampista moderno, dotato di buone capacità di interdizione, una discreta visione di gioco e un’ottima propensione all’inserimento senza palla, caratteristiche che lo rendono appetibile sul mercato. Tuttavia, la concorrenza nel centrocampo rossonero è agguerrita, e il suo rientro automatico in rosa non garantisce affatto un posto da titolare o un minutaggio significativo.

Secondo Orazio Accomando, tra i giocatori che rientreranno dai prestiti, solamente Alexis Saelemaekers ha concrete possibilità di rimanere in pianta stabile nella rosa del Milan. Questo dato evidenzia quanto sia complessa la situazione per altri elementi come Adli, Bennacer (la cui situazione con l’OM è ancora da definire), Colombo, Okafor e, appunto, Pobega. Per quest’ultimo, la soluzione più probabile sembra essere un nuovo prestito o una cessione a titolo definitivo, ma a condizioni economiche favorevoli per il Milan. La dirigenza rossonera dovrà dunque valutare attentamente le offerte che arriveranno per il giocatore, cercando di trovare la soluzione migliore che soddisfi sia le proprie esigenze finanziarie sia le ambizioni di crescita del calciatore.

Il destino di Tommaso Pobega rappresenta una delle prime tappe del puzzle che il Milan dovrà ricomporre in vista della prossima stagione. La sua situazione è emblematica di come il calciomercato sia un equilibrio delicato tra valutazioni economiche, necessità tattiche e desideri dei giocatori. Nelle prossime settimane, con l’intensificarsi delle trattative, si capirà se il futuro di Pobega sarà ancora a tinte rossonere o se prenderà una strada diversa, lontano da Milano, alla ricerca di quel minutaggio e di quella centralità che gli permettano di esprimere appieno il suo potenziale. Il Bologna resta alla finestra, ma la strada per un suo ritorno in Emilia appare, al momento, in salita.